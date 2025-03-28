Bayramda Otobüs Firmalarına Ek Sefer İmkanı

YOLCU YOĞUNLUĞU İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda beklenen yolcu yoğunluğuna karşı, şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını seferlerde kullanabileceğini duyurdu. Bu uygulamanın 7 Nisan 2025’e kadar süreceği belirtildi. Bakan Uraloğlu, bayram tatili sırasında şehirler arası otobüs yolculuklarına yönelik yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı.

EK SEFER İHTİYACI

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin mevcut sefer kapasitelerinin çok üzerinde olabileceğini vurgulayan Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanlarının genişletildiğini ifade etti. Uraloğlu, “Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor.” dedi. Bu nedenle, biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının, turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını tarifeli seferlerde kullanmalarına izin verildiğini belirtti.

ARAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN DETAYLAR

Bakan Uraloğlu, “B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek.” ifadesini kullanarak, uygulamanın 7 Nisan 2025 tarihine kadar süreceğini açıkladı.

DENETİM SİSTEMİ MÜŞTERİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN DEVREDE

Uraloğlu, bu araçlarla yapılan taşımalarda denetimlerin sıkı bir şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, “Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirimde bulunacak.” açıklamasında bulundu.