Bayramda Otobüs Firmalarına Ek Sefer İmkanı

YENİ DÜZENLEMELERİN TANITIMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna hazırlık olarak şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını seferlerde kullanabileceğini duyurdu. Bakan, uygulamanın 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Uraloğlu, bayram tatili döneminde şehirler arası otobüs yolculuklarına yönelik önemli bir düzenleme yaptıklarını ifade etti.

EK SEFERLERİN GEREKLİLİĞİ

Bakan Uraloğlu, bayramlarda yolcu talebinin sefer kapasitelerini aşma ihtimalini göz önünde bulundurarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ek sefer imkanlarının artırıldığını dile getirdi. Uraloğlu, “Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları tarifeli seferlerde kullanabilmelerinin sağlandığını aktardı.

ARAÇ BELGELERİ VE KULLANIMI

Uraloğlu, “B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Uygulama 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek” ifadelerini kullandı. Bu durum, yolcu taşımacılığı için yeni bir esneklik sağlıyor.

DENETİM SÜREÇLERİ

Bakan, bu araçlarla yapılan taşımaların denetiminin sıkı bir şekilde yapılacağını vurgulayarak, “Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirimde bulunacak” şeklinde önemli bilgiler verdi. Bu açıklamalar, vatandaşların güvenli ve düzenli bir seyahat geçirmesini amaçlıyor.