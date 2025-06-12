Bayramda Radar Cezaları Tartışılıyor

RADAR CEZALARI ARAŞTIRILIYOR

Son günlerin en çok tartışılan konuları arasında radar cezaları yer alıyor. Bayram tatili süresince otoyollarda hız sınırlarının 30–40 km düşürülmesi ve yapay zekâ destekli radarlarla yoğun denetim yapılması vatandaşlardan yoğun tepki aldı. İlk gün 2 milyondan fazla aracın kontrol edildiği bu uygulamada, 12 bin 407 araç sürücüsüne bir günde toplam 26,9 milyon TL tutarında ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu uygulamanın trafik kazalarını önlemek amacıyla yapıldığını ifade etti. Ancak resmi veriler, geçen yılki Kurban Bayramı’na göre kaza sayısında kayda değer bir değişiklik olmadığını ve ölümlü kazalarda ise ufak bir artış yaşandığını gösteriyor.

AK PARTİ’DEN TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’nın Kurban Bayramı’nda başlattığı radar sistemine ilişkin önemli açıklamalar geldi. Radar uygulamasının neden olduğu cezaların iptal edilebileceğine dair iddialar gündeme geldi. Bu konuda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Güler, “Bakın arkadaşlar şimdi en son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üzerinde olan otoyollardaki ölümlü trafik kazası yok. Ama seksen doksan kilometre üst sınırı olan yerlerde maalesef aşırı hızdan ve ani manevra değişikliğinden dolayı birçok bayramda kazalar oldu” dedi.

CAYDIRICI CEZALARIN GEREKİRLİĞİ

Güler, sözlerine şöyle devam etti: “Yaklaşık üç yıldır, her yıl altı bin üç yüz elli vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Üç ana başlık var ve sorun devam ediyor: Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani manevra. Dolayısıyla insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Trafik kurallarına uymamız lazım. Caydırıcı cezaları ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü düşük cezalar mevcut olduğundan bu durumun caydırıcı etkisi yok.” Güler, yeni kanun teklifi ile cezaların artırılacağını belirtti.

KOMİSYON KURULDU

Bir soru üzerine, cezaların caydırıcı olmadığını vurgulayan Güler, “Yeni kanun teklifimizle bunları artırıyoruz. Ama son tepkiler yüksek cezalardan kaynaklı değil. Aşırı radar uygulamalarından şikayet var, meskun mahalde çok sayıda radar denetimi ve ani hız düşürmeleri gündemde” diyerek, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın katılımıyla bir komisyon kurulduğunu belirtti. Komisyonun, radar uygulamalarında yerleşim yerlerinin tercih edilmesi ve ani hız değişikliklerinin değerlendirileceği açıklandı.

BAYRAMDAKİ RADAR UYGULAMALARI

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde radar cezalarına ilişkin dikkat çekici veriler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı. Yerlikaya, arefe gününde ülke genelinde 23 bin 275 araca/sürücüye hız ve radar işlemi yapıldığını, bayramın 1. gününde ise 12 bin 407’sine işlem uygulandığını açıkladı. Yeni nesil yapay zeka destekli radar cihazları sayesinde otoyollardaki hız ihlalleri anlık olarak ölçülüyor. Ancak, hız sınırının aniden değiştiği yolarda kesilen cezalar sosyal medyada büyük tepki topluyor. Yerlikaya, bu levhaların yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.