Bayramda Sağanak ve Çığ Uyarısı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji’nin en son tahminlerine göre, 26 Mart Çarşamba günü ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçiyor. Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün yaşayacak. Ancak dikkat: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuzeybatıda toz taşınımı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi söz konusu.
METEOROLOJİDEN ÇİFT UYARI
Çığ Tehlikesi ve Buzlanma: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun karlı yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma ve don, ulaşımda aksamalara neden olabiliyor. Yetkililer ve vatandaşlar tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.
Toz Taşınımı: Marmara’nın batısındaki toz taşınımı, hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Batısında toz taşınımı bekleniyor.
Edirne: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçiyor.
Afyonkarahisar: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 28°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim.
Adana: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Mersin: 23°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu.
Ankara: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 26°C, parçalı ve çok bulutlu
Nevşehir: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Karabük: 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Artvin ve Trabzon-Rize’nin iç kesimlerinde yağmur bekleniyor. Çığ tehlikesi, buzlanma ve sis riski dikkat çekiyor.
Amasya: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 18°C, iç kesimlerde yağmur var
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu. Ardahan’da yağmur bekleniyor. Çığ, buzlanma ve sis riski devam ediyor.
Erzurum: 13°C, parçalı, zamanla çok bulutlu
Kars: 12°C, parçalı, zamanla çok bulutlu
Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçiyor.
Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 23°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 28°C, parçalı ve az bulutlu
BAĞTAMDA HAVA DEĞİŞİYOR
Rapora göre, 28 Mart’tan itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. 4 gün sürecek bu yağışlı hava, bayram planlarınızı etkileyebilir. Güncel tahminler için Meteoroloji’yi takipte kalın!