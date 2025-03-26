Bayramda Sağanak ve Çığ Uyarısı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji’nin en son tahminlerine göre, 26 Mart Çarşamba günü ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçiyor. Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün yaşayacak. Ancak dikkat: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuzeybatıda toz taşınımı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi söz konusu.

METEOROLOJİDEN ÇİFT UYARI

Çığ Tehlikesi ve Buzlanma: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun karlı yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma ve don, ulaşımda aksamalara neden olabiliyor. Yetkililer ve vatandaşlar tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Toz Taşınımı: Marmara’nın batısındaki toz taşınımı, hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Batısında toz taşınımı bekleniyor.

Edirne: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçiyor.

Afyonkarahisar: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 28°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim.

Adana: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Mersin: 23°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu.

Ankara: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

Nevşehir: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Karabük: 24°C, parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Artvin ve Trabzon-Rize’nin iç kesimlerinde yağmur bekleniyor. Çığ tehlikesi, buzlanma ve sis riski dikkat çekiyor.

Amasya: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Artvin: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 18°C, iç kesimlerde yağmur var

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu. Ardahan’da yağmur bekleniyor. Çığ, buzlanma ve sis riski devam ediyor.

Erzurum: 13°C, parçalı, zamanla çok bulutlu

Kars: 12°C, parçalı, zamanla çok bulutlu

Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçiyor.

Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Siirt: 23°C, az bulutlu ve açık

Şanlıurfa: 28°C, parçalı ve az bulutlu

BAĞTAMDA HAVA DEĞİŞİYOR

Rapora göre, 28 Mart’tan itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. 4 gün sürecek bu yağışlı hava, bayram planlarınızı etkileyebilir. Güncel tahminler için Meteoroloji’yi takipte kalın!