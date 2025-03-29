Bayramda Sağanak ve Fırtına Uyarısı

29 MART’TAN İTİBAREN HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Cuma gününden itibaren sıcaklıklar 3-5 derece düşecek. Mevsim normallerinin üzerinde olan hava, serin ve yağışlı koşullara yerini bırakıyor.

BAYRAMIN İLK GÜNLERİ YAĞIŞLI GEÇECEK

30 Mart: Sağanak yağış ülke genelinde etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış, Karadeniz bölgesinde ise yoğun sağanak bekleniyor.

31 Mart: Yağışlar daha geniş alanlara yayılacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağmur görülecek.

1 Nisan: Sağanak yağışlar sürecek. Doğu Anadolu’da sıcaklığın düşmesiyle kar yağma ihtimali bulunuyor. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şöyle sıralanıyor: Antalya, Burdur, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat ve Aksaray.

TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA TEHLİKESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgarlar, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak etkili olabiliyor. Bu nedenle sürücülerin ve açık alanda bulunan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların sel ve su baskınlarına karşı tedbir alması istenirken, güçlü rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

BAYRAM SONRASI YAĞIŞLI HAVA SÜRECEK

Bayram sonrası da ülke genelinde yağışlı hava sistemi etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.