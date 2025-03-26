Bayramda Sağlık Kurumları Çalışma Planı

SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Vatandaşlar hastane, sağlık ocağı ve polikliniklerin çalışma saatlerini araştırıyor. Hasta olanlar veya ilaç yazdıracak olanlar, bu kurumların çalışma saatlerine dair bilgi almayı bekliyor. Özellikle Ramazan bayramı döneminde, doktorların çalışıp çalışmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ VE İDARİ İZİN UYGULAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramı tatili ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor” diyerek, ailelerin çocuklarıyla bayramda birlikte vakit geçirebilmesi için kamu çalışanları için bayramı takip eden üç günlük süreyi idari izin kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, “Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak” ifadelerini kullandı.

ECAZANELER VE HASTANELERİN DURUMU

Ramazan bayramı süresince hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümlerinin kapalı olacağı belirtildi. Ancak eczaneler, nöbet sistemine uygun olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu düzenlemeler, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.