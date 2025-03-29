Bayramda Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Edilmeli

BAYRAMDA BESLENME HATALARINA DİKKAT

SİVAS – Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, bayramın, Ramazan ayındaki beslenme saatleri ve uyku düzenini yeniden toparlamak için ideal bir zaman olduğunu vurguladı. Bayram süresince bu geçişin daha kolay olması için beslenmede dikkat edilmesi gereken hatalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Ramazan boyunca değişen beslenme saatleri ve uyku düzeni bayramla birlikte yeniden şekilleniyor. Bayramda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını koruyan bireyler, iş ve okul yaşamına daha kolay adapte olabiliyor.

KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Bayram sofralarında en sık yapılan beslenme hataları arasında aşırı karbonhidrat tüketimi yer alıyor. Güne börek, katmer ve sarma gibi karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerle başlamak yerine, yumurta ve peynir gibi yüksek protein kaynaklarının tercih edilmesi daha sağlıklı oluyor. Ayrıca uzmanlar, gün içinde şerbetli tatlı ve ekmek tüketiminin abartılmaması gerektiğini, meyveli ve sütlü tatlıların tercih edilmesini öneriyor. Sivas Medicana Hastanesi’nde görevli Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan boyunca su tüketiminin azalmasından dolayı vatandaşların bayramda su içmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.

SU TÜKETİMİNE ÖNEM VERİLMELİ

Cansu Arslan, bayramda beslenmeye yönelik sık yapılan hatalara dair, “Gün içerisinde yapacağımız küçük değişikliklerle bayram sonrasında sağlıklı bir şekilde iş ve ev hayatımızda yerimizi alabiliriz. Bu geçişi sağlamak için yapılan beslenme hatalarından uzak durmalıyız. Öncelikle karbonhidratın fazla olduğu besinlerden uzak durmalıyız. Güne başlarken bayram sofrasında mutlaka yüksek protein kaynaklarına yer vermeliyiz” dedi. Ayrıca, sıcak havaların fırsatını kullanarak meyveli ve sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

DİĞER BESLENME HATALARINI DA UNUTMAYIN

Duygusal açlık ile fizyolojik açlığın karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Arslan, “Farklı renklerde ve çeşitli besinler tüketmeliyiz. Günde en az 2 veya 3 porsiyon sebze ve meyve yemeye dikkat etmeliyiz. Bayram sofralarımızı renkli salatalarla zenginleştirmeliyiz. Gerçekten aç olup olmadığımızı sorgulamamız ve önce su içmeyi denememiz önemli. Çünkü susuzluk, açlık hissi olarak algılanabiliyor. Uyumadan iki saat önce yemek yemeyi keserek mide ve bağırsaklarımızı dinlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Bu önerilere dikkat ederek ve sosyal momentleri paylaşarak güzel bir bayram geçirmeyi dilediğini de sözlerine ekledi.