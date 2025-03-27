Bayramda Şehitleri ve Ailelerini Unutmayalım

BAYRAMDA ŞEHİTLERİ UNUTMAYALIM

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, bayram döneminde şehitlerin ve onların emanetlerinin hatırlanması gerektiğini ifade etti. Gazi Kıyışkan, “Tüm halkımızı bu bayram, bayramın arifesinde, geride yakını kalmamış ve milletimize mal olmuş aziz şehitlerimizin kabrini ziyarete davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERİ VE EMANETLERİ UNUTMAYALIM

Gazi Kıyışkan, “Bu bayramda şehitlerimizi ve emanetlerini unutmayalım” dedi ve bayram günlerinin kardeşlik, dayanışma ve vefa duygularının yoğun bir şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu belirtti. Ancak bayram sabahına sevdikleriyle uyuyanların yanında, vatan için canlarını feda edenlerin ailelerinin bayramı hüzünle karşıladığını vurguladı. “Bir şehit annesi, bayram sabahı evladının mezar taşını gözyaşlarıyla okşarken, bir şehit çocuğu, babasının elini öpme özlemiyle büyüyor.” diye ekledi.

ŞEHİT ANILARINA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Gazi Kıyışkan, aziz şehitlerin vatanın bağımsızlığı, huzuru ve birliği için canlarını hiçe saydığını belirterek, “Bugün bayramı güven ve huzur içinde karşılıyorsak, bu onların fedakarlıkları sayesindedir.” ifadelerini kullandı. “Ancak bu fedakarlığın ardında nice yetim kalan çocuklar, evlatsız kalan anneler, gözü yaşlı eşler ve hasretle dolu yürekler var.” dedi. Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemli olduğunu vurguladı.

VEFAMIZI GÖSTERMELİYİZ

Açıklamasını, “Bayram arifesinde aziz şehitlerimizin ruhları için dualar edecek, mezarlarına kabirlerini ziyaret ederek onların bize miras bıraktığı vatan sevgisini ve fedakarlığı yüreğimize kazıyacağız.” şeklinde tamamladı. Gazi Kıyışkan, şehit çocuklarına şefkatle yaklaşılması ve annelerin ellerinin öpülmesi gerektiğini, “Çünkü bizler, şehitlerimizin bıraktığı boşluğu asla dolduramasak da, emanetlerine sahip çıkmayı en büyük görevimiz bilmeliyiz.” diyerek ifade etti.

KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI

Son olarak, “Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri olmak üzere, vatan uğruna fedakarlık gösteren kahraman gazilerimizin, tüm şehit yakınlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi. Ayrıca Gazi Kıyışkan, “Rabbimiz, bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimize rahmet eylesin, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur ihsan etsin.” diyerek, halkı yine şehitlerin kabirlerini ziyaret etmeye davet etti.