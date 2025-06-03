Bayramda Sıcak Hava Hakim Olacak

BAYRAMDA SICAK HAVA HAKİM OLACAK

Bayram süresince ülke genelinde sıcak hava etkili olacak. Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, “Bayram boyunca ülke genelinde sıcak hava hakim olacak” ifadelerini kullandı. Arife günü ile başlayan ve 4,5 gün sürecek olan Kurban Bayramı boyunca yağış beklenmiyor. Yavuz, Hava durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi.

TIYATTI YÜKSEK SICAKLIKLAR GÖZLEMLEYİZ

Çarşamba ve Perşembe günleri Doğu bölgelerde yağışların görülmesini beklediklerini belirten Yavuz, bayramın 1’inci günü Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif yağışlar olacağını söyledi. Diğer bölgelerde genel hava durumu ise az bulutlu ve açık olacak. Yavuz, “Sıcaklıklar cuma günü itibariyle ülke genelinde artmaya başlıyor” diyerek, Cumartesi günü için yağış beklenmediğini, sadece Doğu Anadolu’nun doğusundaki dağlık alanlarda lokal sağanak yağış olabileceğini aktardı.

ANKARA VE İSTANBUL İÇİN SICAKLIK ÖNGÖRÜLERİ

Ankara’da bayram süresince yağış beklenmediğini vurgulayan Yavuz, başkentte gece sıcaklıklarının 14-15 derece civarında olacağını ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların 31-32 dereceleri bulacağını belirtti. İstanbul için de önemli bir yağış beklenmediğini ifade eden uzman, buradaki gece sıcaklıklarının 14-17 dereceler arasında olacağını ve Perşembe ile Cuma günlerinde 30 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.

İZMİR’DE YAĞIŞ YOK, AÇIK HAVA HAKİM

İzmir’de de bayram boyunca yağış beklenmediğini belirten Yavuz, “Az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Gece sıcaklıkları 20-21 dereceye, gündüz sıcaklıkları ise 33-34 dereceye kadar yükselecek” dedi. Genel olarak, sıcak ve yağışsız bir bayram geçirileceğini vurgulayan Yavuz, vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı tedbir almalarını istedi.