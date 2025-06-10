Bayramda Sınır Kapılarından Yoğun Geçiş

SINIR KAPILARINDA HAREKETLİ BAYRAM DÖNEMİ

Türkiye’den Avrupa’ya açılan sınır kapılarında bayram tatili süresince toplam 228 bin 233 yolcu geçiş yaptı. Edirne’deki Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Kırklareli’ndeki Dereköy sınır kapıları, bu süreçte oldukça hareketli bir dönem yaşadı.

GEÇİŞ RAKAMLARI VE ÖNLEMLER

5-9 Haziran tarihleri arasında Avrupa’ya açılan sınır kapılarından 228 bin 233 yolcu ve 58 bin 508 araç geçti. Sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde geçişlerde ciddi sorunlar yaşanmadı. Ancak bazı kapılarda araç hareketliliği sebebiyle belli periyotlarda yoğunluk gözlemlendi.