Haberler

Bayramda Sınır Kapılarından Yoğun Geçiş

SINIR KAPILARINDA HAREKETLİ BAYRAM DÖNEMİ

Türkiye’den Avrupa’ya açılan sınır kapılarında bayram tatili süresince toplam 228 bin 233 yolcu geçiş yaptı. Edirne’deki Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Kırklareli’ndeki Dereköy sınır kapıları, bu süreçte oldukça hareketli bir dönem yaşadı.

GEÇİŞ RAKAMLARI VE ÖNLEMLER

5-9 Haziran tarihleri arasında Avrupa’ya açılan sınır kapılarından 228 bin 233 yolcu ve 58 bin 508 araç geçti. Sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde geçişlerde ciddi sorunlar yaşanmadı. Ancak bazı kapılarda araç hareketliliği sebebiyle belli periyotlarda yoğunluk gözlemlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Olay, Geçen Yıl 21 Temmuz’da Gerçekleşti. İzzet Demir, Sidar’ı Bıçakladı. Şimşek, Hastanede Kurtarılamadı. İzzet Demir, Tutuklandı. Dava Devam Ediyor. Mahkeme Duruşmayı Erteledi

Bayraklı'da dini nikahla yaşayan İzzet Demir, birlikte olduğu Sidar Şimşek'i av bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.
Haberler

İbn Haldun Üniv. Psikoterapi Merkezinden Proje

İbn Haldun Üniversitesi'nin Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kahramanmaraş depremlerinin ardından saha çalışmaları yapan profesyonel ve gönüllülerin deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için çalıştaylar düzenleyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.