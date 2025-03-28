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Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

RAMAZAN BAYRAMI’NA HAZIRLIK

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber şehir içi ulaşım planları yapan milyonlarca vatandaş, bayramda toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Özelikle büyükşehirlerde aile ziyaretleri, bayramlaşmalar ve seyahat planları nedeniyle toplu taşıma kullanımı önemli ölçüde artıyor. Bu sebeple, belediyelerin bayram boyunca toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunup sunmayacağı, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

AREFE GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETLİ

Arefe günü toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olmuyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz sunulmuştu. Ancak 2025 Ramazan Bayramı için Bakanlık’tan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Güncel bilgileri takip etmek için haber kanallarını izlemek faydalı olabilir. Resmi tatil olarak ilan edilen bayram günlerinde, ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla bazı belediyeler toplu taşımayı ücretsiz sunarken, diğerleri belirli saat aralıklarında indirimli ya da ücretsiz hizmet verebiliyor.

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