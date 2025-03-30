Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Mı?

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARININ BAYRAMDA DURUMU

İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarının bayram süresince ücretsiz olup olmayacağı kesinlik kazandı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, “İstanbul’da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?”, “Ankara’da EGO otobüsleri bayramda bedava mı?”, “İzmir’de İZBAN çalışıyor mu?” gibi sorulara cevap arıyor. Bayram döneminde yapılacak aile ziyaretleri, mezarlık ziyaretleri ve şehir içi seyahatler için “Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2025?” sorusu da oldukça merak edilmekte. İşte şehir şehir ulaşım bilgileri ve ücretsiz hizmet detayları.

İSTANBUL’DA ULAŞIM HİZMETLERİ

2025 Ramazan Bayramı süresince İstanbul’da İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve tramvay hatları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım 30 Mart Pazar günü başlayacak ve bayramın 3. günü olan 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

ANKARA’DA ULAŞIM HİZMETLERİ

Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs, metro ve teleferik hatları Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bu durum, başkentin sakinleri için bayram ziyaretlerini kolaylaştıracak.

İZMİR’DE ULAŞIM HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre; ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro, Tramvay, İZTAŞIT araçları ve TCDD iş birliğiyle işletilen İZBAN 30 Mart saat 00.00’dan itibaren, 1 Nisan saat 00.00’a kadar ücretsiz olacak. Bu, İzmirli vatandaşlar için bayramda ulaşım kolaylığı sağlayacak.