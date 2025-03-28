Bayramda Trafik Kuralları Sıkı Denetlenecek

HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı süresince trafik ekiplerinin hem havadan hem de karadan 24 saat boyunca denetim yapacağını ifade etti. Valilikte düzenlenen bayramlaşma programında personelle bir araya gelen Aktaş, çocuklara hediye dağıttı. Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, 9 günlük tatil için alınan önlemleri detaylandırdı. Herkesin bayramını kutlayan Vali Aktaş, “Siz kıymetli basın mensuplarının da bayramını kutluyorum. Bayram, tatil demeden çalışıyorsunuz. Tüm çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.

TAKİP ALTINDA OLUNACAK

Bayram trafiğindeki can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla bazı yolların ağır tonajlı araçlara kapatılacağını bildiren Aktaş, “Trafik yoğunluğundan kaynaklı can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla bu sene bayram süresince TEM Otoyolu, D-100 ve D-130 kara yollarında kamyon ve çekici gibi araçların geçişine izin verilmeyecek. Hem trafik ekiplerimiz hem de jandarma gece gündüz demeden 24 saat esasına göre, radar uygulamasıyla ve trafik kontrolü yaparak vatandaşlarımızın seyahatlerini kazasız yapması için çaba harcayacak. Ayrıca havadan da helikopter aracılığıyla denetimler gerçekleştirilecek. Tüm arkadaşlarımız bugün bayram bitimine kadar teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızın huzur, güven ve esenliği için sahada olacağız,” şeklinde konuştu.

SİLAHA HAYIR ÇAĞRISI

Bayramda havaya ateş açılması konusunda da uyarıda bulunan Aktaş, “Vatandaşlarımızın sevincini silahsız kutlamasını istiyoruz. Bayramda, düğünlerde ve maçlarda da bu şekilde olmalı. Maalesef can kayıpları yaşanıyor. Bu sebeple bayramı silahsız kutlamalarını istiyoruz, silaha hayır diyoruz,” ifadelerini kullandı.