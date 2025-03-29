Bayramda Trafikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

ÖNEMLİ UYARILAR

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla sürücüler için kritik uyarılarda bulundu. Ergör, “Lütfen bayramınızı mateme çevirmeyiniz” diyerek, bayram döneminde trafiğin yoğunlaşabileceğine dikkat çekti. Kötü sonuçlarla karşılaşmamak adına sürücülerin tatil ve ziyaret planlarını yapmadan önce bazı önlemler alması gerektiğini belirtti. “Bayramda tatile çıkacakların ve aile ziyaretleri için başka şehirlere gideceklerin araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları, far ayarlarını kontrol etmeleri, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları, uzun yolda her iki saatte bir mola vermeleri, el ve yüz yıkamaları ve hız limitlerine uymaları gerekiyor,” şeklinde konuştu.

TRAFFİKTE SAYGI VE SABIR

Oktay Ergör, trafik kazalarının büyük kısmının bayram dönemlerinde yaşandığını vurguladı. Özellikle bu bayramın ilkbahar mevsimine ve aşırı yağmurlara denk gelmesinin ekstra dikkat gerektirdiğini belirtti. Ergör, “Trafikte sabır ve saygı şarttır. Bu kurallara uyarak hareket etmekte fayda vardır. Unutulmamalıdır ki trafik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir,” ifadeleriyle sürücüleri uyarmayı sürdürdü. Yılın bu döneminde ilgili kurum ve kuruluşların trafikte uyarılar yapmakta ve denetimlerini artırmakta olduğunu belirten Ergör, buna rağmen trafik kazalarının yaşanmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda geride kalan ailelerin acılarına da dikkat çekti.

KURALLARA UYUMUN ÖNEMİ

Ergör, sürücülerin uyması gereken kuralları da sıraladı. “Hız limitlerine uyulmalı, aşırı hız ve hatalı sollama asla yapılmamalı, kırmızı ışıkta geçilmemeli, sürücü ve yolcular emniyet kemerlerini mutlaka takmalı, araç kullanırken telefonla görüşülmemeli, yakın takip yapılmamalıdır,” dedi. Aynı zamanda “Zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir” şeklinde uyarıda bulundu. Mevsim değişikliklerinde karayollarındaki yol yapım ve bakım çalışmalarına da dikkat çekerek, işaret ve işaretçilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Ergör, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından cep telefonlarına gönderilen mesajların da önem taşıdığını belirterek, sürücülerin gidecekleri yere hızlı değil, kurallara uyarak sağlıklı bir şekilde ulaşmaları gerektiğini belirtti.