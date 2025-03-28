Bayramda Trafikte Sıkı Denetim Yapılacak

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ İÇİN TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

9 günlük bayram tatili nedeniyle başkentte trafik denetimleri önemli ölçüde artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturup sürücüleri denetleyecek. Jandarma ve polis ekiplerinden oluşan toplam 69 bin 11 personel, trafikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına bayram boyunca kontrolleri sürdürecek.

DENETİMLER GECE GÜNDÜZ DEVAM EDECEK

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle şehirlerarası trafikte yoğunluk beklediklerini ifade etti. Ayhan, “Gerekli tedbirlerimizi aldık. İçişleri Bakanlığı olarak bakanımızın talimatıyla polis ve jandarma ekipleri olmak üzere 69 bin 11 personel, bayram süresince yollarda olacak. Vatandaşlarımızın can kaybı ve yaralanma yaşamadan memleketlerine ulaşması için her türlü tedbiri aldık. Bayram kazalarında en önemli yeri maalesef hız kazaları alıyor. Bunu önlemek için tüm radarlarla gece gündüz denetim yapacağız. Ayrıca yine elektrik denetim sistemlerimiz, hız koridorlarımızda bayram boyunca çalışıyor olacak. Havadan helikopterler ve drone’larla denetim yapacağız.” şeklinde konuştu. Ayhan, tüm bu denetimlerin vatandaşlara ceza yazmak amacıyla değil, kaza ve can kayıplarını azaltmak için gerçekleştirildiğinin altını çizdi.