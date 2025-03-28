Bayramda Türkiye Genelinde Yağış Olası

HAVA DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla, hava koşulları seyahat ve etkinliklerin planlanmasında büyük bir rol oynuyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bekleniyor. Peki, bu bağlamda bayramda hava durumu nasıl olacak? Ramazan Bayramı’nda hava yağmurlu mu?

ARİFE GÜNÜ HAVA DURUMU

Arife günü olan 29 Mart 2025 Cumartesi, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde yağışların etkili olması öngörülüyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın 1. günü olan 30 Mart 2025 Pazar günü, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın 2. günü, yani 31 Mart 2025 Pazartesi, Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt genelinde sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA DURUMU

Son olarak, bayramın 3. günü 1 Nisan 2025 Salı, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı olması, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARILARI

Meteoroloji, ayrıca Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu fırtına uyarısını da yaptı. Bu durum, seyahat planları yapmayı düşünenler için dikkat edilmesi gereken bir konu.