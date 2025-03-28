Bayramda Ücretsiz Ulaşım Sunan Şehirler

RAMAZAN BAYRAMI ÜCRETSİZ KÖPRÜ VE OTOYOL LİSTESİ

Ramazan Bayramı’nda ücretsiz köprü ve otoyollar her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Bayramın gelmesiyle beraber Arefe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı da merak ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı henüz Ramazan Bayramı boyunca toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıllarda toplu taşıma, bayram döneminde bedava olmuştu ve bu yıl da benzer bir durum bekleniyor. Ancak Arefe günü toplu taşıma ücretsiz olmayacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULAMALARI

Hangi şehirlerin toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olacağı sorusu oldukça merak ediliyor. Genellikle büyükşehir belediyeleri, bayram süresince halkın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlıyor. 2025 yılında bu hizmetlerin sağlanacağı bazı şehirler şu şekildedir:

İstanbul’da, İBB geçmiş yıllarda olduğu gibi metro, metrobüs, tramvay ve otobüslerde ücretsiz ulaşım uygulaması gerçekleştirebilir. Ankara’da, EGO otobüsleri ile metro ve Ankaray hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanması mümkün. İzmir Büyükşehir Belediyesi, otobüs, metro, vapur ve tramvay hizmetlerinde de ücretsiz ulaşım imkânı sunmayı planlıyor. Diğer büyük şehirler arasında yer alan Bursa, Antalya ve Adana gibi şehirlerde de benzer uygulamaların olabileceği öngörülüyor.