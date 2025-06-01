Bayramda Ulaşım, Otoyol Ücretsiz Olacak

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, bayram döneminde devletin işletmesi altındaki köprüler, otoyollar ve toplu ulaşım hizmetleri vatandaşlara ücretsiz sunulacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan bilgilere göre, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00’dan itibaren 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler tamamen ücretsiz olacak.

TÜM TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Ayrıca, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00’dan itibaren 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleri ile belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen tüm toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.