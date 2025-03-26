Bayramda Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayrama yaklaşırken, hava durumunun nasıl olacağı da merak ediliyor. Ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yağışlarla birlikte azalması öngörülüyor.

YAĞIŞLAR BAYRAMI ETKİLEYECEK

Cuma günü batıdan başlayacak olan yağış, bayram döneminde ülkenin büyük kısmını etkileyecek. Arefe günü, daha çok batı bölgelerde sağanak biçiminde yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. İstanbul’da en düşük 8, en yüksek 19, Ankara’da en düşük 10, en yüksek 21, İzmir’de en düşük 14, en yüksek 20, Antalya’da ise 18 derece dolaylarında değerler bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR İLE SOĞUYACAK

Bayramın birinci günü, ülke genelinde sağanak yağışların etkili olması ön görülüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde kalacak. İstanbul’da en düşük 8, en yüksek 18, Ankara’da en düşük 8, en yüksek 18, İzmir’de en düşük 13, en yüksek 19, Antalya’da ise 16 derece civarında değerler bekleniyor. Bayramın ikinci gününde ise Türkiye’nin büyük bir kısmında yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

ÜÇÜNCÜ GÜN YAĞIŞLI GEÇECEK

Bayramın üç gününde de yağışlı hava, birkaç şehir hariç tüm yurtta etkili olacak. İklim değişikliklerinin ve bu yılki hava koşullarının bayram döneminde planlamalar yapılırken dikkate alınması gereken bir konu olduğu anlaşılmaktadır.