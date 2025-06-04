Bayramdan İki Gün Önce Yangın: Hayvanlar Telef Oldu

YANGININ BAŞLADIĞI AN VE SONUÇLARI

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi’nde Yılmaz Selim’e ait olan çiftlikte, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede 19 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı sararak büyük bir felaket yarattı. Olay yerinde yapılan ihbar üzerine itfaiye ekipleri hemen müdahale etmek için sevk edildi ve alevlerle uzun süre mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı fakat geriye sadece küle dönmüş, kullanılamaz hale gelmiş bir ahır ve telef olan hayvanlar kaldı. Daha önce satışı gerçekleştirilen 19 hayvandan yalnızca 2’sinin kurtarıldığı, diğer 17’sinin telef olduğu öğrenildi. Yangının boyutu günün aydınlanmasıyla net bir şekilde ortaya çıkarken, çiftlik sahibi Yılmaz Selim acı durumu değerlendirdi.

ÇİFTLİK SAHİBİNİN DUYGULARI

Çiftlik sahibi Yılmaz Selim, Kurban Bayramı’na iki gün kala yaşanan olay karşısında duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi. “Bayrama iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm” diyen Selim, yaşadığı kaybı ve olayın etkilerini şöyle anlattı: “Bana ait olan çiftlikte gece 02.30 civarında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. 19 hayvanımın 17’si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin, Kurban Bayramı’na iki gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Gece saatlerinden beri yardım eden bütün eş, dosttan ve ekiplerden Allah razı olsun.”