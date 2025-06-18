Haberler

Bayramiç Beyazı Hasat Töreni Yapıldı

HASAT TÖRENİNDE KEYİFLİ ANLAR

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işareti tescillenen Bayramiç beyazı meyvesinin hasat töreni gerçekleştirildi. Bayramiç Ziraat Odası’nın düzenlediği tören, Özgürlük Parkı’nda yapıldı ve açık arttırmada 40 kilogram Bayramiç beyazı, 3 bin liraya satıldı.

Oda Başkanı Mesut Şen, törende yaptığı konuşmada hava koşullarının olumsuz olduğunu belirtti ve bu nedenle bu yıl ürün rekoltesinde bir düşüş yaşandığını aktardı. Başkan Şen, Bayramiç beyazının ilçede 7 bin dekar alanda yetiştiğini hatırlatarak, bu meyvenin erkenci, orta ve geç dönemlerde hasat edilebildiğini dile getirdi.

Törene Kaymakam Emrah Bütün, Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Jandarma Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yılan Evde Yakalandı, Doğaya Salındı

Gönen'deki bir apartmanda bulunan yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yaralanma olmadığı olayda, vatandaşlar acil durumlar için dikkatli olmaya davet edildi.
Haberler

T. Basketbol Federasyonu, Hakem İlgisi

Beşiktaş yöneticisi Erkan Arseven, basketbol hakemi Yener Yılmaz'ın bir daha maçlara atanmayacağına dair federasyon yetkililerinden garanti aldıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.