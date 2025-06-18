Bayramiç Beyazı Hasat Töreni Yapıldı

HASAT TÖRENİNDE KEYİFLİ ANLAR

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işareti tescillenen Bayramiç beyazı meyvesinin hasat töreni gerçekleştirildi. Bayramiç Ziraat Odası’nın düzenlediği tören, Özgürlük Parkı’nda yapıldı ve açık arttırmada 40 kilogram Bayramiç beyazı, 3 bin liraya satıldı.

Oda Başkanı Mesut Şen, törende yaptığı konuşmada hava koşullarının olumsuz olduğunu belirtti ve bu nedenle bu yıl ürün rekoltesinde bir düşüş yaşandığını aktardı. Başkan Şen, Bayramiç beyazının ilçede 7 bin dekar alanda yetiştiğini hatırlatarak, bu meyvenin erkenci, orta ve geç dönemlerde hasat edilebildiğini dile getirdi.

Törene Kaymakam Emrah Bütün, Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Jandarma Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.