Bayramiç İmamı Yangında Evi Yandı

YANGINDA EV KÜLE DÖNDÜ

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, bir köy imamı camide namaz kıldırdığı sırada kaldığı lojman evi yangın nedeniyle tamamen yandı. Alınan bilgilere göre, Üçyol köyünde imam Ömer Yerik (28), öğle namazı vakti sırasında saat 13.30 sularında camide namaz kıldırıyorken, lojmanında yangın çıktı.

DUMANLAR VATANDAŞLARI UYARDI

Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve arazözler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.