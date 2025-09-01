Bayramiç’te Genç Otomobile Çarptı

OLAYIN BAŞLANGICI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 19 yaşındaki genç, bir arkadaşının yaptıklarıyla ilgili tartışma yaşadı. Tartışma esnasında Hasan K., kontrolsüz bir şekilde yola atladı. Bu durum, genç adamın ağır yaralanmasına yol açtı.

KAZA ANI

Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde gelişti. Kavga edenlerden biri olan Hasan K., tartıştığı kişiyi takip etmek amacıyla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, seyir halindeki 17 LD plakalı A.B. (24) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpma sonucunda, Hasan K. aracın ön camını kırarak camdan içeri girdi.

TEDAVİ SÜRECİ

Kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı belirtirken, Hasan K. daha sonra bulunduğu yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından, Hasan K. Çanakkale Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç adamın vücudunda kesikler oluştuğu ve ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.