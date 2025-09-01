Bayramiç’te, Hasan Karakuş’a otomobil çarptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, bir kişi ile tartışan 19 yaşındaki Hasan Karakuş, yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Olay, saat 01.00 civarında Atatürk Caddesi Çınar Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, Hasan Karakuş, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiyle tartıştı.

TARTIŞMA SONRASI OLAY GELİŞİMİ

Tartıştığı kişiyle yan yana gelmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Karakuş’a, A.B. (24) yönetimindeki 17 LD 816 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karakuş, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

HASTANEDEN GELEN HABERLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hasan Karakuş’u ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi. Burada yapılan müdahalenin ardından Karakuş, durumu gereği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralanan Karakuş’un tedavisi devam ederken, otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma hala sürüyor.