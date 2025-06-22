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Bayramiç’te Tarım Arazisi Yangını Söndürüldü

ÇANAKKALE’DE YANGIN OLAYI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan bir tarım arazisinde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Bayramiç ile Ezine arasında yer alan Çavuşköy köyünde, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile söndürüldü.

BÖLGEDE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangın bölgesine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 1 helikopterle havadan, 12 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla karadan müdahale yapıldı. Yangın tamamıyla kontrol altına alınırken, şu an bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının, yaklaşık 60 dekar tarım alanını etkilediği öğrenildi.

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