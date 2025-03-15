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Bayramiç’te Tarlada Başlayan Yangın Söndürüldü

YANGININ BAŞLANGICI VE GÜZERGAHI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde, tarlada meydana gelen yangın, hızla ormanlık alana yayıldı. Olay, Bayramiç ilçesinin Evciler köyü Tepeler mevkiindeki bir tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa zamanda ormanlık bölgeye sıçradı.

ÇALIŞMALAR VE MÜDAHALE

İhbar üzerine, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, karadan yaptığı etkili müdahalelerle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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