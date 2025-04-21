Bayramiç’te Traktör Devrildi, Sürücü öldü

TRAFTÖR DEVRİLİYOR, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDİYOR

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, traktörün devrilmesi sonucunda sürücü hayatını kaybetti. 17 TK 690 plakalı traktörüyle Ahmetçelli köyü Ova mevkisinde yer alan elma bahçesine gitmekte olan 75 yaşındaki Kemal Yılmaz’dan yakınları haber alamayınca durumu araştırmak için harekete geçti.

YAKINLARI OLUMSUZ DURUMU KEŞFEDİYOR

Kemal Yılmaz’ın yakınları, bölgeye giderek durumu araştırdıklarında traktörün dere yatağına devrildiğini fark etti. Hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yılmaz’ın traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILIYOR

Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Kemal Yılmaz’ın cesedi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu trajik olay, traktör kullanımı sırasında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.