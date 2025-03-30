Bayramın İlk Gününde 766 Kaza Yaşandı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNE DAİR VERİLER

Bakan Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin dün başladığını aktardı. Bayram tatilinin ilk günü (cumartesi) 766 trafik kazası gerçekleşti. Ne yazık ki bu kazalarda 5 vatandaş hayatını kaybetti, 1.219 vatandaş ise yaralandı. Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılar için acil şifalar dileklerini iletti.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir titizlikle sürdürdüğünü belirtti. İlk günde trafik ekipleri tarafından 508.962 araç denetlendi. Bu denetimler kapsamında 29.622 araca hız ve radar işlemleri yapıldı, 46.282 araca ise diğer işlemler uygulandı.

KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN DENETİMLER

Yerlikaya, “Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir” ifadesini kullandı. Ayrıca trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, bayram sevincinin hüzünle gölgelenmemesi gerektiğinin altını çizdi. “Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil” şeklindeki sözleriyle de mesajını pekiştirdi.