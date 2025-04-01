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Bayramın Üçüncü Gününde İstanbul Trafik Yoğunluğu

TRAFİK YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Bayramın üçüncü günü İstanbul’da trafik kalabalığı sürüyor. Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşların, şehrin değişik bölgelerine yönelmesi nedeniyle yoğunluk artıyor. Özellikle E-5 karayolunda trafik sık sık durma noktasına geliyor.

VATANDAŞLAR FARKLI NOKTALARA YÖNELİYOR

İstanbul’da bayramın üçüncü günü yaşanan trafik yoğunluğu, vatandaşların farklı noktalara gitmesinden kaynaklanıyor. Tatil dolayısıyla şehirdeki hareketlilik, yolları tıkama noktasına getiriyor.

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