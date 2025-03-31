Bayramla Düğün Salonları Tam Doldu

DÜĞÜN SALONLARI YÜZDE YÜZ DOLULUĞA ULAŞTI

Ramazan ayı nedeniyle beklenen doluluk oranını yakalayamayan düğün salonları, bayramla birlikte tam kapasite çalışmaya başladı. Diyarbakır’da Ramazan döneminde düğün sezonu kapandı, ancak bayramın ilk gününden sonra gelin ve damat adayları düğün salonlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu durum, rezervasyon yapmayı zor hale getiriyor.

REZERVASYON YÜKSEK TALEPLE DOLDU

Düğün salonu sahipleri, bayramın birinci gününden itibaren nisan ayı dahil olmak üzere önümüzdeki bir ay boyunca salonların tamamen rezervasyonlu olduğunu belirtiyor. Düğün salonları, sezonu daha da canlandırmak için çeşitli kampanyalar düzenlemeyi hedefliyor. Düğün salonu işletmecisi ve ses sanatçısı Şehmuz Özbay, Ramazan ayında düğün yapılmadığı için etkinliklerin bayram ve sonrasındaki aylara kaymış olduğunu, bu nedenle yoğun bir talep yaşandığını aktarıyor.

Özbay, “Gelin ve damatlarımıza da güzel kampanyalar sunuyoruz. Talep çok var salonumuza. Bayramın birinci gününden itibaren çok fazla yoğunluk var bu ay ve bir sonraki ay içerisinde. Düğünü olan gelin ve damatlarımız bir an önce tarihlerinizi ve yerinizi ayırın fiyat güncellemesi gelebilir” dedi.