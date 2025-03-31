Bayramlarda Çubuk Köyü’nde Geleneksel Yemek Paylaşımı

BAYRAM YEMEKLERİ CAMİDE PAYLAŞILIYOR

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Çubuk köyünde tam 100 yıldır süregelen bir gelenek, bayram hariç hiç değişmiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda köylüler, evlerinde pişirdikleri yemekleri camiye götürerek, öğle namazından çıkan cemaatle birlikte yiyor. Bu köydeki bayram kutlamaları, 50 haneli yerleşim yerinin 3 mahallesinde farklı mahallelerde gerçekleştiriliyor ve çeşitli etkinliklerle zenginleştiriliyor.

ÖĞLE NAMAZI SONRASI KAYNAŞMA

Bayram günlerinde namaz vakti yaklaşınca, köylüler hazırladıkları yemekleri camiye taşımaya başlıyor. Namaz sonrası camide kurulan yer sofralarında, köy halkı, komşu köylerden gelen misafirler ve bayram için gelen tatilciler bir araya geliyor. Yüzyılı aşkın süredir sürdürülen bu gelenek, köylüler arasında ve şehir dışındaki akrabalarıyla bağ kurmayı sağlıyor.

GELENEKLERİ YAŞATMAK

Çubuk Köyü’nde yaşayan Murat Erdoğan, ailelerinin gelenek ve göreneklerine sahip çıkma çabalarını aktardı. “Doğma büyüme bu köylüyüm, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz” diyen Erdoğan, bayramlarda komşu köylerden gelen dostlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. “Hep beraber yemek yer, sohbetler ederiz. Yemek yedikten sonra herkes evlere gider, misafirlerle birlikte çaylar, kahveler içilir. Böylelikle bayramlarımızı büyüklerimizden gördüğümüz şekilde tamamlamaya çalışıyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.