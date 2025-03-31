Bayramlaşmaya Giden Ailenin Otomobili Kaza Yaptı

KAZA ANINDA YARALANANLARIN KURTARILMASI İÇİN SEFERBERLİK

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bayramlaşmaya giden bir ailenin yer aldığı otomobil, elektrik direğine çarpması sonucunda dört kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak amacıyla ekipler hemen harekete geçti. Edinilen bilgilere göre bayram ziyareti yapmak üzere yola çıkan M.Ç. yönetimindeki 27 TL 884 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Besni ilçesi Kurugöl Köyü mevkiinde elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Ç. ile beraberindeki Ö.Ç., N.Ç. ve Y.Ç. yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmak için ekipler ve çevrede bulunan vatandaşlar dakikalarca yoğun çaba harcadı. Yaralılar, kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.