Bayramlıklar Çocuklara Dağıtıldı, Coşku Artacak

ERZURUM’DA BAYRAMLIK DAĞITILDI

Erzurum’da Kurban Bayramı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla 61 ailedeki 200 çocuğa bayramlık dağıtımı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün duyurusuna göre, “2025 Aile Yılı” çerçevesinde, sosyo-ekonomik destek alan bireylere yönelik bir çalışma yapıldı. Bu çalışma, ailelerin ekonomik yükünü azaltmayı ve çocukların bayram coşkusunu artırmayı hedefliyor.

BAYRAMLIKLAR ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINA GÖRE HAZIRLANDI

Çalışmada, bayramlıklar çocukların yaş ve ihtiyaçlarına uygun bir biçimde temin edilerek Türk Kızılayı işbirliğiyle 61 ailedeki 200 çocuğa ulaştırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, bayramların paylaşmanın, dayanışmanın ve sevincin en üst seviyeye ulaştığı özel dönemler olduğunu vurguladı. Çocukların yüzünü güldürmek ve ailelerinin yükünü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

GELECEKTE DE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Aykut, “Türk Kızılayı ile işbirliği içinde 61 ailemize ulaşıp 200 çocuğumuza bayramlıklar hediye ettik. Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla toplumun her kesimine dokunmayı sürdüreceğiz. Sahada çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor.” şeklinde konuştu.