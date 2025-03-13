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Bayramov, Barış Sürecine İlişkin Açıklama Yaptı

BAYRAMOV’UN AÇIKLAMALARI

Bakan Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu sırasında gazetecilere barış süreci ile ilgili önemli bilgiler sundu. Barış anlaşmasının maddenin müzakerelerinin tamamlandığını belirten Bayramov, “Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan’ın önerilerini kabul etti. Metin hususunda çalışmalar bitti” dedi.

Bayramov’un bir sonraki beklentisi, Ermenistan anayasasında ve diğer yasal düzenlemelerde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı olan maddelerin kaldırılması. Bakan, Ermenistan anayasasında yapılacak değişikliklerin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurguladı ve ayrıca AGİT Minsk Grubu’nun feshedilmesi gerektiğini ifade etti.

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