Bayramov, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bayramov ve Abdullahiyan, Azerbaycan ile İran arasındaki ikili ilişkilerdeki mevcut durumu ele aldı.

İki bakan, müzakerelerin sürdürülmesinin ve gerekirse ikili ziyaretlerin gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Bakanlar ayrıca bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.