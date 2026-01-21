Bayrampaşa Belediyesi’nde Yolsuzluk Operasyonunda 11 Gözaltı

bayrampasa-belediyesi-nde-yolsuzluk-operasyonunda-11-gozalti

Belediyelere Yönelik Soruşturmalar Süregeldi

Yolsuzluk soruşturmaları, belediyelere yönelik devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi’nin yöneticilerine dair gerçekleştirilen operasyonla 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 11 şüphelinin gözaltına alındığını, iki şüpheli içinse yakalama işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile birlikte tespit edilen 13 şüpheli hakkında, 21/01/2026 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir,” denildi.

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU TUTUKLANMIŞTI

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişinin tutuklanması gerçekleşti. Mahkeme, 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararına başvurmuştu. Soruşturma, birçok rüşvet ve yolsuzluk iddiasını barındırırken, Belediye Başkanı Mutlu da görevinden uzaklaştırıldı. Tutuklanan Mutlu, ifadesinde 3 milyon liralık yolsuzluk iddiasını kabul etmediğini beyan etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bayram İkramiyeleri İçin Artış Beklentisi Yükseliyor

Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl artacak. 4000 TL olan tutarın yükselmesi bekleniyor, emekliler yeni rakamların açıklanmasını dört gözle bekliyor.
Gündem

Trump’ın İran’la Savaş İhtimali Gündemde

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Trump, suikast girişimi olursa İran'ı haritadan silme talimatı verirken, İran'dan cihat fetvası açıklaması geldi. Tarihi gelişmeler yaşanıyor.
Gündem

İslam Memiş’ten 10 Bin TL’lik Altın Uyarısı

Siyasi ve jeopolitik risklerin artmasıyla altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. 2026 yılına hızlı bir giriş yapan altın, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Uzmanlar, fiyatın daha da yükselebileceğini belirtiyor.
Gündem

Real Madrid Monaco’yu Farklı Geçti 6-1

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 6-1 yenerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Mbappe'nin iki gol attığı maçta Arda Güler de bir asistle katkıda bulundu.
Gündem

TCMB Papara Faaliyet İznini İptal Eden Kararı Kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal eden kararını geri aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.