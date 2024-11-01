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Bayrampaşa’da Acı Olay: 2 Can Kaybı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bugün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center’da bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur ile eşi M.T, Timur’un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

TARTIŞMA VE SONUCU

Kuruyemiş dükkanı sahibi M.T’nin babası Ekrem Girgin, damadını iş yerine alarak birlikte çalışmayı tercih etti. Ancak bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Girgin Arbin Timur’u silahla öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

POLİSİN İNCELEMESİ

Olayın bildirilmesiyle beraber, polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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