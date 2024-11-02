“Bayrampaşa’da Aile İçi Kanlı Olay”

OLAYIN DETAYLARI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bayrampaşa’da meydana gelen trajik olayda Ekrem Girgin, 50 yaşında, boşanma aşamasında olduğu damadı Arbin Timur’u, 32 yaşında, silahla vurarak hayatına son verdikten sonra intihar etti. Bu korkunç olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center’da gerçekleşti. İddialara göre M.T., Arbin Timur’dan çalışmadığı sebebiyle boşanmak istiyordu.

BOŞANMA TARTIŞMASI VE İKİ İKİNCİ KONUŞMALAR

M.T.’nin babası Ekrem Girgin, boşanma isteği üzerine Timur’u kendi kuruyemiş dükkanında çalışması için çağırdı. Ekrem Girgin ve damadı bir süre birlikte çalıştı. Ancak, zamanla aralarında sıkıntılar baş gösterdi ve bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ekrem Girgin, Arbin Timur’u silahla vurarak öldürdü. Ardından, aynı silahla intihar etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri geldi ve inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Girgin ve Timur’un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMALAR

Ekrem Girgin’in damadı Arbin Timur’u öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ekrem Girgin’in damadı ile sohbet ederken çekmeceden silahını çıkardığı ve art arda ateş ettiği, ardından da intihar ettiği belirlendi. Bu korkunç görüntüler, birçok insanı derinden etkiledi.