Bayrampaşa’da BEDAŞ Elektrik Kesintisi Planlandı

BAYRAMPAŞA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANLAMASI

Bayrampaşa’da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatleri BEDAŞ tarafından açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (BEDAŞ) yaptığı duyuruya göre, 5 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde belirli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

MERKEZ-KARTALTEPE MAHALLESİNDE KESİNTİ DETAYLARI

Bayrampaşa’nın Merkez-Kartaltepe Mahallesi’nde 58. Sokak, Hekim, Süleyman Şah, Çalıkuşu, Çukurova, Çimenzar, Ürgüplü ve İrem sokaklarında 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Kesintinin nedeni olarak “Abone/Şube Bağlantısı” gösterildi. BEDAŞ, bu çalışmanın İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

MERKEZ-MURATPAŞA MAHALLESİNDE KESİNTİ SAATLERİ

Aynı gün içinde Bayrampaşa’nın Merkez-Muratpaşa Mahallesi’nde de 105., 106., 107. Sokaklar ile Cumhuriyet ve Demirhisar sokaklarında 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor. Kesinti nedeni yine “Abone/Şube Bağlantısı” olarak açıklandı. BEDAŞ, vatandaşlardan anlayış beklediğini ve kesintinin teknik zorunluluk nedeniyle yapıldığını vurguladı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN VATANDAŞLARA UYARI

BEDAŞ yetkilileri, elektrik kesintisi süresince vatandaşların tedbirli olmasını ve özellikle elektronik cihazlarını bu saatlerde kullanmamalarını önerdi. Kesinti sonrası elektrik akımında oluşabilecek dalgalanmaların cihazlara zarar verebileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, kesinti saatlerinin dışında elektrikle çalışan asansör gibi sistemlerin kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.