Bayrampaşa’da BEDAŞ Elektrik Kesintisi Planlandı. Kesinti Süresi 05.04.2025 Tarihinde Olacak

BAYRAMPAŞA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULAMASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 5 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde belirli bölgelerde elektrik kesintisi planladığını duyurdu. Kesintiler, abone bağlantı çalışmaları ve iş güvenliği önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek.

MERKEZ-KARTALTEPE MAHALLESİNDE KESİNTİ DETAYLARI

Bayrampaşa’nın Merkez-Kartaltepe Mahallesi’nde 58. Sokak, Hekim Sokak, Süleyman Şah Sokak, Çalıkuşu Sokak, Çukurova Sokak, Çimenzar Sokak, Ürgüplü Sokak ve İrem Sokak’ta 11:00 ile 12:30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, abone bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılıyor.

MERKEZ-MURATPAŞA MAHALLESİNDE KESİNTİ SAATLERİ

Merkez-Muratpaşa Mahallesi’nde ise 105., 106. ve 107. Sokaklar ile Cumhuriyet Sokak ve Demirhisar Sokak’ta 13:30 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. BEDAŞ, kesintinin yine abone bağlantı işlemleri ve iş sağlığı güvenliği nedeniyle gerçekleştirileceğini açıkladı.

BEDAŞ’TAN VATANDAŞLARA UYARI

BEDAŞ yetkilileri, kesinti saatlerinde vatandaşların tedbirli olmasını ve elektrikli cihazlarını kapatmalarını tavsiye ediyor. Kesinti süresince oluşabilecek aksaklıklar için şimdiden özür dileyen yetkililer, “Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak ve normal elektrik arzına geçilecek” ifadelerini kullandı.