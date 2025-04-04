Bayrampaşa’da BEDAŞ Kesintisi Araştırılıyor. 05.04.2025 Tarihinde Bakım Çalışması Yapılacak. Büyükçekmece’de Elektrik Verilemeyecek. İSG Önlemleri Alındı. Kesinti Saati: 09.00-17.00

BAYRAMPAŞA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ: BEDAŞ’TAN GÜNCELLEME

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 5 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintilerin bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşeceği belirtildi.

KESİNTİNİN DETAYLARI VE ETKİLENECEK BÖLGELER

BEDAŞ’ın yaptığı açıklamaya göre, “Büyükçekmece ilçesi Merkez-19 Mayıs Mahallesi Hilal Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi Hilal Sokak bölgelerinde 05/04/2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacak. İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları gereği bu sürede elektrik kesintisi uygulanacak.”

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Planlı kesintinin 5 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar sürmesi bekleniyor. BEDAŞ yetkilileri, çalışmaların zamanında tamamlanması halinde elektriğin daha erken verilebileceğini ancak kesin sürenin 17:00 olduğunu vurguladı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Vatandaşların kesinti süresince buzdolabı gibi önemli cihazlarını kapatmaları, elektrikli cihaz fişlerini çekmeleri ve kesinti sonrası tüm cihazları aynı anda çalıştırmamaları öneriliyor. BEDAŞ, kesintiyle ilgili güncel bilgilerin şirketin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini belirtti.