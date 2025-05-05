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Bayrampaşa’da BİM’de Şüpheli Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Bayrampaşa’da bulunan BİM markette, bir kadın kasiyerin darp edilmesi olayıyla ilgili şüpheli yakalandı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.48 sularında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’ndeki BİM marketin bir şubesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, E.T. isimli şüpheli, ekmek aldıktan sonra kasada bulunan kasiyerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından şüpheli, B.Ü. isimli kadın kasiyere önce tekme, ardından yumruk atarak darp etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kasiyerin olaydan sonra yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, hızlı bir şekilde şüpheli E.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şu anda emniyette sorgusu süren şüphelinin, “Kasten yaralama ve taciz” suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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