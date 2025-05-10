Bayrampaşa’da Dolandırıcılık Olayı Yaşandı

DOLANDIRICILIK OLAYI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bayrampaşa’da meydana gelen dolandırıcılık olayı, telefonla aradığı kişiyi oğlu olarak tanıtan bir şüphelinin 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını ele geçirmesiyle sonuçlandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.Ü’nün başvurusu üzerine harekete geçti. G.Ü, kendisini oğlu gibi tanıdan şüphelinin yönlendirmesiyle evine gelen bir kişiye ziynet eşyalarını teslim ettiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, olayla ilgili derinlemesine inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını tarayan ekipler, şüpheli ile telefonda konuşan ve eve gelen kişinin daha önce 12 suç kaydı bulunan S.K. (36) olduğunu tespit etti. Ardından, güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceleyerek şüphelinin Pendik’te bir ikamete kaçtığını belirledi.

S.K., 9 Mayıs’ta gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheli adliyeye sevk edildi. Söz konusu dolandırıcılık eyleminin gerçekleştiği sırada şüphelinin sokakta yürüyüşü güvenlik kameralarıyla kaydedildi.