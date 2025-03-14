Bayrampaşa’da Emre Kartal Silahlı Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bayrampaşa’daki bir güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olay, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi ve dün öğle saatlerinde yaşandı. Olay sırasında Kartal, bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında saldırıya uğradı. Vurulma anı, güvenlik kameralarına da yansıdı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından ağır yaralanan Kartal, kanlar içerisinde kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi ve yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Aynı zamanda polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYI GÖREN TANIKLAR

Olay anını gören esnaf Ali Arslan, durumu şu şekilde anlatıyor: “Dışarıdan iki eli silah sesi geldi. Ondan sonra millet oraya toplandı. Yaralı bacağından vurulmuş haldeydi. Burada güzellik merkezi kartlarını dağıtıyordu.” Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın kaçışı ve yaralının yere düşmesi anı görünmekte.