Bayrampaşa’da Fabrikada Yangın Paniği Yaşandı

YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI

Bayrampaşa’da bir iplik üretim tesisinde mesai saatleri içinde meydana gelen yangında panik anları yaşandı. Bazı işçiler can havliyle dışarı çıkarken, çatıya çıkan 2 kadın işçi itfaiye merdiveniyle güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yangın, Terazidere Mahallesi Funda Sokak’taki 3 katlı işyerinde saat 14.00 sıralarında, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıktı. Dumanlar hızla binanın içine ve çevresine yayıldı.

İHALE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Dumanları gören vatandaşların ihbarı ile birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Mesai saatleri içinde meydana gelen yangında işçiler dışarı kaçışırken, çatıya çıkan 2 kadın işçi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangına müdahale eden ekipler, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı ve ambulansta tedavi gerektiren 2 kişi, dumandan etkilendi.

SÖZLERİYLE OLAYI ANLATTI

Yangını gören Murat Vargel, konu hakkında şunları aktardı: “Çok şiddetli siyah duman vardı. Yangının elektrik akımından çıktığı söyleniyor. İtfaiye 2-3 dakikada geldi. Yukarıda mahsur kalan 2 kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangından kurtarılan kadınlardan biri, yangının elektrikli bir aletten kaynaklandığını söyledi. Ben sorduğumda küçük bir kıvılcım attığını belirtti. Kadınlar oldukça fazla duman yutmuş durumdaydı.”

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangın nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve bu sebeple yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangının kontrol altına alınması sonrası çalışmalar devam etti.