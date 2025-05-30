Bayrampaşa’da Hırsızlık Olayları Yaşandı

İKİ KADINA GASP OLAYI

Bayrampaşa’da meydana gelen olayda, bir kişi sosyal medyadan tanıştığı iki kadını silahıyla darbederek cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Şüpheli olarak belirlenen zanlı kısa sürede yakalanırken, yaşanan olayın anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olaylar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.10 ve 11 Mayıs Pazar günü saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.

İLK OLAYDAKİ YAKALAMA

İlk olayda, sosyal medyada tanıştığı bir kadının isteğiyle Yıldırım Mahallesi’ndeki evine giden şahıs, kadının kafasına silah kabzasıyla vurup cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Bir hafta sonra, aynı zanlı, sosyal medyadan tanıştığı diğer bir kadının evine giderek benzer bir gasp olayı gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki güvenlik kameraları, hırsızın kadının cep telefonunu ve cüzdanını çaldıktan sonra hızla kaçışı anlarını kaydetti.

POLİSİN ÇALIŞMALARI VE ZANLININ YAKALANMASI

Olayların ardından polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını dikkatlice inceleyerek gerekli araştırmaları başlattı. Zanlının Azerbaycan uyruklu M.G. (27) olduğu tespit edildi. 17 Mayıs’ta Atışalanı Caddesi’nde bulunan şüpheli, silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı belirtildi. Hırsızın, kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.