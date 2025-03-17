Bayrampaşa’da Hırsızlık Yapan Şüpheli Kadın Tutuklandı

BAYRAMPAŞA’DA HIRSIZLIK OLAYI

Bayrampaşa’da bir daireye girerek hırsızlık yapan Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda Ura’nın poliste 54 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. 14’üncü çocuğuna hamile olduğu öğrenilen Çiçek, yakalanacağını anlayınca daireden camdan atladı.

YAKALAMA OPERASYONU VE SUÇ KAYITLARI

Polis merkezine götürülen Çiçek’in 189 ayrı suç kaydı bulunduğu, 20 ayrı dosyadan aranmasının olduğu ve 12 yıl kesinleşmiş, ayrıca hamilelik sebebiyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Doğum yapan Ceylan Çiçek’in ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi’nde meydana geldi. Ev sahipleri, daireye hırsız girdiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemelerde toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydını izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlik bilgileri tespit edilen Ceylan Çiçek ve Belkız Ura’nın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

BASINÇLI YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, adresi belirlenmiş olan Ceylan Çiçek’in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Ancak yakalanacağını anlayan Çiçek, hamile olduğu sırada camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, sağlık kontrolünün ardından yakaladıkları Çiçek’i polis merkezine götürdü. Emniyetteki sorgusunda 13 çocuğu olduğu ve 14’üncü çocuğuna da hamile olduğu anlaşılmasının yanı sıra 189 farklı suç kaydı ve 20 ayrı dosyadan aranması olduğu, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 472 yıl hapis cezasının hamilelik ile ertelendiği tahmin edildi.

DEVAM EDEN YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, polis kayıtlarında 54 ayrı suç kaydı olan Belkız Ura’nın yakalama çalışmaları devam ediyor. Ceylan Çiçek’in doğum yaptığı ve bu nedenle serbest kaldığı bilgisi de dikkat çekiyor.