Bayrampaşa’da İki Araç Kazaya Karıştı

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayrampaşa’da meydana gelen kazada, önce iki aracın karıştığı bir kazaya yardım etmek için duran bir otomobil ve motosiklete, kazayı fark etmeyen başka bir araç çarptı. İlk kazada maddi hasar oluşurken, ikinci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 03.00 sularında Bayrampaşa Sağmalcılar O-3 TEM Otobanı’nın Esenler yönünde gerçekleşti.

KAZAYA KARŞILIKLI ÇARPMALAR

Alınan bilgilere göre, F.I. yönetimindeki Volkswagen marka cip, 34 MTJ 107 plakalı araca çarptı. Kazaya karışan araçlara yardım etmek amacıyla 34 MTC 254 plakalı Opel marka otomobil ile A.S. yönetimindeki motosiklet, kaza yerinde durdu. Ancak, bu sırada 34 KZG 297 plakalı Fiat marka bir araç, bölgeyi fark etmeyerek geldi ve kazaya karışan taraflar ile yardım eden kişilere çarptı.

İkinci kaza sonucunda motosiklet sürücüsü A.S. ve cip sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Adli Tıp Morgu’na sevk edilirken, kazaya sebep olan sürücü dahil olmak üzere yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere taşındı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılınca, trafik akışı tekrar normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.