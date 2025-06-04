Bayrampaşa’da Kadına Saldırı Gerçekleşti

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIYOR

Bayrampaşa’da bir kadın, boşanma sürecindeki eşinin akrabaları tarafından evine düzenlenen bir saldırıyla korku dolu anlar yaşadı. Evi taşlanan kadın, olay anlarını kaydeden kameralar sayesinde bu dehşet dolu anlar gün yüzüne çıktı.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, saldırı 27 Mayıs Salı akşam saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleşti. Boşanma aşamasındaki kadının evi, eşiyle bağlantılı olduğu iddia edilen üç adam tarafından taşlandı. Taş yağmuru sırasında evde bulunan herkes büyük bir panik yaşadı. Görüntülerde, üç adamdan birinin elindeki bıçağı diğerine verdiği anlar oldukça dikkat çekti.

Gözaltına Alınma ve Serbest Bırakılma Süreci

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Gözaltına alınan üç şüpheli, polis merkezi önünde sorgulanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu gelişme, bölgedeki vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.