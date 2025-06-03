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Bayrampaşa’da Kamyonet Alt Geçide Sıkıştı

KAMYONET ALT GEÇİDE SIKIŞTI

Bayrampaşa’da yüksekliği tahmin edemeyen bir kamyonet sürücüsü, aracının alt geçitte sıkışmasına neden oldu. Olayda kimse yaralanmadı, ancak kamyonet hasar gördü. Olay, saat 12.00 civarında Bayrampaşa Kartal Tepe Mahallesi Fatih Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir toptancıya mal bırakan sürücü, geri dönerken yüksekliği hesaplayamayınca kamyonetin alt geçide sıkışmasına yol açtı. Kamyonetin bir kısmı dışarıda kalırken, kasası da hasar gördü.

TRAFFİK AKIŞI DURDU

Kamyonetin geçidin altında sıkışan kısmı havadan görüntülendi. Olay yerine gelen vatandaşlar, hasar gören kısmı çıkartmaya çalıştı. Aynı zamanda, olay yerine çekici çağrıldığı da öğrenildi. Alt geçidin bulunduğu sokakta, trafik akışının durduğu gözlemlendi. Olay sırasında kaza sesini duyan bir vatandaş, Mehmet Altun, “Kaza saat 12.00’de oldu. Bakkala geldi, ürün bıraktı. Yeni şoför olduğunu duyduk. Araba bu hale geldi” açıklamasını yaptı.

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